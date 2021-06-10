У Південній Кореї на автобус обвалився будинок: загинули 9 осіб

Щонайменше дев'ять людей загинули в Південній Кореї при падінні 5-поверхового будинку на зупинку громадського транспорту, де перебував автобус із пасажирами, повідомляє Українська правда.

Трагедія трапилася у місті Кванджу на південному заході від Сеулу. Під час робіт зі знесення будинок впав на автобус, який стояв на зупинці, і в якому перебувало 17 осіб.

Як повідомляє Національне пожежне агентство, у результаті 9 пасажирів загинули, а 8 – серйозно постраждали.

Причини аварії встановлюють, поліції розпочала розслідування справи.