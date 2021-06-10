З Вознесінням Господнім: Красиві листівки і поздоровлення, суть свята

Сьогодні, 10 червня, відзначається Вознесіння Господнє. Це велике свято випадає на 40-й день після Великодня. Згідно з переказами, в цей день дух Ісуса Христа перемістився з землі на небо, повідомляє Страна.ua.

Далі читайте про історію та традиції Вознесіння, як його провести, що можна і не можна робити. Також для православних християн красиві листівки, вірші і поздоровлення.

Вознесіння 2021 - історія свята коротко

Вознесіння Господнє - одне з головних дванадцяти свят у році, який ще називають дванадесятих. Він переходить - наголошується в різні дати, то завжди на сороковий день після Воскресіння Христового.

Суть Вознесіння детально описана в Євангеліє і Діяннях святих апостолів. Згідно з ними, після страти Ісус воскрес з мертвих, після чого був до своїх учнів. Саме в цей день Ісус зібрав апостолів, благословив їх, а потім вознесся на небо і зник в хмарах. Потім два ангели принесли звістку про те, що пройде час і Спаситель знову повернеться на Землю в зримо вигляді.

Історія свята лягає в основу народних звичаїв. Люди вважають, що дух їх померлих родичів до 40-го перебуває з ними на землі. Після чого відправляється на небеса. Тому могилу покійного відвідують близькі, проводиться поминальний обід. Сім'я вірить, що через деякий час душа перевтілиться в дитинку, який через деякий час з'явиться на світ.

Листівки та поздоровлення з Вознесінням 2021 року

Вознісся Божий Син на небо,

Він смерті дар подолав

І від гріхів людей очистив

Господь народ пробачити зумів!

З Вознесінням Господнім!

Нехай в сім'ї любов панує,

Процвітання поруч бродить,

Вабить ніжність, як магніт.

Нехай Воснесеніе Господнє

Подарує душі очищення,

Щоб на серці стало спокійніше,

Здійсніть богослужіння!

Закінчилося служіння Христа,

В останній раз себе живим явив,

Апостолів своїх благословив,

І Бог його на небеса возніс.

У Великий день Господнього Вознесіння!

Ми всією душею віримо в чудеса,

У Бога просимо ми захисту і порятунку.

І про прощення молимо небеса.