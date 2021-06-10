Як сонячне затемнення вплине на знаки Зодіаку: Гороскоп на 10 червня

У четвер, 10 червня, на небі відбудеться знакова сонячне затемнення в сузір'ї Близнюків. На тлі ретроградного Меркурія в Близнюках період може бути небезпечним. Як мінімум до 13 червня важливо оберігати свої фінанси, гаманець і бізнес від злодіїв усіх рівнів, охороняти майно і остерігатися підступу недругів, повідомляє Страна.ua.

Овен (21.03 - 20.04)

Постарайтеся не втягуватися в чужі конфлікти, проблеми та інтриги. Багато непередбаченіих обставин почнуть відволікати вас від намічених цілей і можуть зірвати плани, зруйнувати ваші надії. В кінці цього тижня вам доведеться підлаштовуватися під умови, що змінилися.

Телець (21.04 - 21.05)

Останнім часом ви зосереджені на стратегії, але можете ігнорувати багатозначні деталі. Шукайте навколо себе можливості, ініціюйте цікаві проєкти, які дозволять заробити гроші й привернути увагу спонсорів до вашої кар'єрі.

Близнюки (22.05 - 21.06)

До кінця цього тижня Близнюкам необхідно завершити найважливіші та відповідальні заходи. Труднощі у вашому житті можуть виникати через неприйняття авторитетів і чужих принципів. Тому свої дії доведеться співвідносити з можливостями, прислухаючись до порад бізнес-партнерів.

Рак (22.06 - 22.07)

Ваш запал може ослабнути, але ваше взаємодія з оточуючими буде все таким же плідним. У професійній діяльності ви зможете домогтися успіхів. У період сонячного затемнення Ракам слід бути обережніше, оскільки є небезпека зіткнутися з законом або зробити необдумані дії.

Лев (23.07 - 23.08)

У цей період Леви зможуть домогтися успіху не стільки шляхом власних зусиль, скільки завдяки допомозі оточуючих. Стимулювати вашу діяльність будуть впливові люди. Вони зможуть підштовхнути до більш повної реалізації ваших ділових якостей і творчих здібностей.

Діва (24.08 - 23.09)

Ситуації в вашому житті змусять вас похвилюватися, бо деякі ваші плани можуть зазнати змін. Можливі значні складності в їх реалізації. Рішення в ці дні можуть бути нестабільними, думки - бигаючими. Вам потрібно вловити знаки долі і погодитися з деякими очевидними висновками.

Ваги (24.09 - 23.10)

Терезам слід бути уважними, у багатьох представників вашого знаку можуть виникнути несподівані проблеми, викликані непримиренною позицією або прорахунками в планах. Вихідні можуть бути більш динамічними. Є необхідність підвищити свою ерудицію за рахунок прочитання книги або розгадування кросворду.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

У вас з'явиться можливість звільнитися від деяких негативних зв'язків, розставити все по своїх місцях і почати будувати відносини на новий рівень. Енергія може розсіюватися, тому докладіть зусиль, щоб сконцентруватися і відкритися світу.

Стрілець (23.11 - 21.12)

У вас в голові - маса ідей, а за ними стоїть багато можливостей, тому не втрачайте часу дарма, починайте діяти. Ви зможете легко впоратися з усіма викликами сьогоднішнього дня, якщо поділіться невгамовною енергією з оточуючими.

Козоріг (22.12 - 20.01)

Ваші амбітність і розважливість можуть привернути увагу заздрісників і недоброзичливців, а також ускладнити відносини з близькими людьми. Зате не сьогодні-завтра у вашому житті з'являться вдалі грошові надходження і фінансові операції.

Водолій (21.01 - 19.02)

Вас чекає успішне нову справу з одним або колегою. Однак вам необхідно ділитися своїми думками з оточуючими. Намагайтеся більше говорити, щоб люди правильно вас розуміли. З боку близьких може з'явитися більше претензій і образ.

Риби (21.02 - 20.03)

У Риб на роботі можуть відбуватися деякі зміни й трансформації. Будьте уважні та зосереджені: робочі питання зажадають делікатного і вдумливого підходу. У період з 10 по 13 червня ви будете змушені займатися проблемами близьких і друзів, усувати поломки в будинку.