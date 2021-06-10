У Росії назвали умови для дружби з США

Заступник голови МЗС Сергій Рябков назвав умову для виключення США зі списку недружніх країн, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, США повинні припинити ворожу політику і втручання у внутрішні справи. Рябков зазначив, що Вашингтону в тому числі необхідно відмовитися від наступу на російські зовнішньополітичні та економічні інтереси та постійного втручання у внутрішні справи країни, а також від протидії партнерства з Москвою на міжнародній арені.

Представник відомства підкреслив, що раніше не було юридичної бази, проте тепер вона з'явилася, і, відповідно, немає ніяких підстав очікувати, що перелік буде переглядатися.