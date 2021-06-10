У Росії назвали умови для дружби з США
Заступник голови МЗС Сергій Рябков назвав умову для виключення США зі списку недружніх країн, повідомляє Лента.Ру.
За його словами, США повинні припинити ворожу політику і втручання у внутрішні справи. Рябков зазначив, що Вашингтону в тому числі необхідно відмовитися від наступу на російські зовнішньополітичні та економічні інтереси та постійного втручання у внутрішні справи країни, а також від протидії партнерства з Москвою на міжнародній арені.
Представник відомства підкреслив, що раніше не було юридичної бази, проте тепер вона з'явилася, і, відповідно, немає ніяких підстав очікувати, що перелік буде переглядатися.
"Він не кон'юнктурний, це просто інструмент", - підкреслив Рябков.