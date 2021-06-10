Американці розкритикували тунель Ілона Маска

Відкритий компанією Ілона Маска The Boring Company чотирикілометровий швидкісний тунель в Лас-Вегасі розкритикували американські транспортні експерти, повідомляє Кореспондент.

Так, на думку фахівців, підземна артерія не дозволить вирішити проблеми з міськими пробками. Під час тестування тунелю в Лас-Вегасі автомобілісти обурювалися, що не могли нормально розганятися і постійно підпирали один одного, пише NBC News.

"Замість обіцяних 200 км/год вони їхали 40-60 км/год. Таким чином, вони проїхали весь шлях - більше кілометра - в три рази повільніше, ніж було обіцяно. За планом, цей тунель мав перетворити 40-хвилинну прогулянку в двохвилинну поїздку" , - зазначає ЗМІ.

При цьому, як наголошує телеканал, тунелі Маска, за заявою The Boring Company, призначені для електромобілів Tesla, деякі моделі яких розвивають швидкість до 320 кілометрів на годину.

Експерти скептично поставилися до нового тунелю через його низьку пропускну здатність і великі витрати на зведення.