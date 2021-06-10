Курс валют НБУ на 10 июня

Курс валют НБУ на 10 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 10 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 9 июня, упал на 9 коп до 27.09 за 1 доллар.

Курс евро упал на 9 коп до 33.02 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 9 июня 2021 года.

Фунт стерлингов подешевел на 10 коп до 38.36 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 30.26 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.41 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 9 июня 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.090600 --0.086
EUR Евро 33.024800 --0.086
RUB Рубль 0.375480
GBP Фунт стерлингов 38.358900 --0.097
CHF Швейцарский франк 30.260400 --0.079
PLN Польский злотый 7.411100 --0.003

Новини

analytics