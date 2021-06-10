У Пентагоні затвердили директиву щодо протистояння Китаю

Міністр оборони США Ллойд Остін випустив внутрішню директиву, що стосується стратегії і завдань в області протистояння Китаю, який Сполучені Штати вважають своїм головним стратегічним суперником, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це, інформують західні ЗМІ.

"Тепер міністерство повинне пр﻿иступити до роботи" , - сказав Остін, представляючи директиву чиновника Пентагону.

Він зазначив: "Ініціативи, які я представляю сьогодні, пов'язані з ширшим підходом уряду США до Китаю і допоможуть розробити стратегію національної оборони" .

Він сказав, що нові інструкції "розширять можливості міністерства щодо активізації дій по створенню мережі союзників і партнерів, посилення підготовки та прискоренню розробки нових оперативних концепцій" .