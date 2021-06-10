Байдену у Женеві не буде ніяково за слова про Путіна – Псакі

Речниця Білого дому Джейн Псакі зазначила, що президент США Джо Байден завжди відвертий у питаннях, які його турбують найбільше, коментуючи згадку про його вираз щодо Путіна-вбивці, повідомляє УНИАН.

У Псакі, зокрема, поцікавилися, чи буде Байдену ніяково зустрічатися з Путіним у Женеві 16 червня після того, як він назвав російського президента "вбивцею".

Речниця Адміністрації Байдена зазначила, що американський глава знає Путіна давно.

"Він (Байден) ніколи не стримувався у висловленні своїх побоювань чи проблем, коли це не відповідало демократичним цінностям, і він, безумовно, буде відвертий на цій зустрічі" , – зазначила Псакі.

Вона додала, що йдеться про відносини між країнами, а не особисту дружбу.

"Але справа не у дружбі. Справа не в довірі. Мова про те, що в інтересах Сполучених Штатів. І, на наш погляд, це веде до стабільніших і більш передбачуваних відносин" , – наголосила Псакі.

Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна запланована у Женеві 16 червня. Сьогодні американський глава прилетів до Великої Британії, де вже встиг виступити з промовою і попередженням для росіян.

Планується, що лідер США зустрінеться з керівництвом ЄС, відвідає саміти НАТО і G7. Це перша закордонна поїздка Байдена у статусі президента.

17 березня в інтерв’ю телеканалу ABC News Джо Байден погодився з ведучим, що вважає Путіна вбивцею. Він сказав, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів.