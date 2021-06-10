Вартість послуг постачальника "останньої надії" злетить на 70%

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКУ) затвердила тариф на послуги постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії в третьому кварталі цього року в розмірі 613,16 грн/МВт∙рік (без урахування ПДВ). Про це свідчить постанова регулятора від 9 червня, повідомляє UBR.

В результаті тариф збільшиться на 70% у порівнянні з попереднім кварталом - з 360,62 грн/МВт∙рік.

Згідно із законодавством, ціна на послуги постачальника "останньої надії" визначається за результатами конкурсу. Якщо ж він не відбувся, то тариф встановлює НКРЕКУ.

Так, регулятор розраховує вартість на підставі даних про фактичні ціни на ринку "на добу вперед" за перші два місяці базового періоду, які визначає ДП "Оператор ринку".

Функцію постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року виконує Держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго", яке Кабмін визначив на позаконкурсній основі.

У січні-квітні цього року "Укрінтеренерго" поставило своїм споживачам електроенергії майже на 1,497 млрд грн. При цьому розрахунки за цими обсягами склали 367,1 млн грн, або 24,5%. Станом на 1 травня клієнти заборгували перед ППН 3,53 млрд грн.