Простий рецепт пирога з полуницею. Вийде у всіх

Сезон полуниці в розпалі й треба встигнути максимально нею насолодитися. Щоб сповна скористатися сезоном цієї ягоди, експериментуйте та застосовуйте її в різних проявах. Лише 40 хвилин – і красивий, ароматний пиріг у вас на столі. Рецепт якого – нижче, повідомляє Сегодня.

Пиріг з полуницею на кефірі – рецепт

Інгредієнти для тіста:

Борошно пшеничне – 250 г

Масло вершкове (розтопити) – 50 г

Яйце – 2 шт.

Цукор – 100 г

Кефір – 120 мл

Сіль – щіпка

Розпушувач – 10 г

Полуниця – 150 г

Спосіб приготування: