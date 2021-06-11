Простий рецепт пирога з полуницею. Вийде у всіх

Простий рецепт пирога з полуницею. Вийде у всіх

Сезон полуниці в розпалі й треба встигнути максимально нею насолодитися. Щоб сповна скористатися сезоном цієї ягоди, експериментуйте та застосовуйте її в різних проявах. Лише 40 хвилин – і красивий, ароматний пиріг у вас на столі. Рецепт якого – нижче, повідомляє Сегодня.

Пиріг з полуницею на кефірі – рецепт

Інгредієнти для тіста:

  • Борошно пшеничне – 250 г
  • Масло вершкове (розтопити) – 50 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Цукор – 100 г
  • Кефір – 120 мл
  • Сіль – щіпка
  • Розпушувач – 10 г
  • Полуниця – 150 г

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця з цукром, додати розтоплене вершкове масло і добре перемішати, потім – кефір і знову перемішати.
  2. Додати сіль, борошно і розпушувач і перемішати до однорідної маси.
  3. Змастити форму вершковим маслом, викласти тісто і зверху, трохи всередину тіста, покласти полуницю.
  4. Випікати за 200 градусів 40-45 хвилин. Прикрасити полуницею і цукровою пудрою.

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