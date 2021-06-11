Простий рецепт пирога з полуницею. Вийде у всіх
Сезон полуниці в розпалі й треба встигнути максимально нею насолодитися. Щоб сповна скористатися сезоном цієї ягоди, експериментуйте та застосовуйте її в різних проявах. Лише 40 хвилин – і красивий, ароматний пиріг у вас на столі. Рецепт якого – нижче, повідомляє Сегодня.
Пиріг з полуницею на кефірі – рецепт
Інгредієнти для тіста:
- Борошно пшеничне – 250 г
- Масло вершкове (розтопити) – 50 г
- Яйце – 2 шт.
- Цукор – 100 г
- Кефір – 120 мл
- Сіль – щіпка
- Розпушувач – 10 г
- Полуниця – 150 г
Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром, додати розтоплене вершкове масло і добре перемішати, потім – кефір і знову перемішати.
- Додати сіль, борошно і розпушувач і перемішати до однорідної маси.
- Змастити форму вершковим маслом, викласти тісто і зверху, трохи всередину тіста, покласти полуницю.
- Випікати за 200 градусів 40-45 хвилин. Прикрасити полуницею і цукровою пудрою.