Toyota Land Cruiser 300 представлений офіційно

Одна з найбільш очікуваних автомобільних прем'єр нарешті відбулася! Toyota офіційно представила нове покоління свого культового позашляховика - Toyota Land Cruiser 300, повідомляє Автоцентр.

Незважаючи на те, що напередодні в мережі можна було побачити шпигунські фото новинки, багато деталей трималися в секреті і повного уявлення про автомобіль у нас не було. Хоча новини про швидке дебюті LC 300 ходили до цього чи не цілий рік. Можливо, в Toyota спеціально притримали новинку, щоб приурочити її вихід до ювілею - 70-річчя моделі на ринку?

Творці нового покоління легендарного Toyota Land Cruiser напевно знали свою цільову аудиторію - армія шанувальників у позашляховика величезна по всьому світу (в ході онлайн презентації показували її представників з Європи, Близького Сходу, Австралії і Японії), але особливо там, де бездоріжжя переважає над асфальтовими дорогами . Надійність, прохідність, витривалість і комфорт - ось ключові якості, за які цінують модель вже не одне десятиліття. А в наших краях цей автомобіль до того ж ще й став символом престижу і успіху.

Тому було вирішено зберегти концепцію Toyota Land Cruiser, як повноцінного позашляховика з усіма атрибутами, додавши при цьому комфорту і технологічності. Тому Land Cruiser 300 отримав монументальний дизайн з характерними впізнаваними елементами. Це масивна решітка радіатора з чотирма планками, підкреслена U-подібної вставкою знизу, високий і прямий капот, П-подібні арки і нарочито масивна корму. До речі, спадкоємність моделі при погляді спереду не надто відчувається (зате новинку вже встигли порівняти з новим Cadillac Escalade), а ось ззаду Land Cruiser впізнається відразу! Хоча багажник позбувся фірмової фішки, двостулкових дверей. Тепер вона звичайна, цільна. Додамо, що вся оптика світлодіодна, а фари головного світла можуть бути матричними.

Поставлені цілі визначили збереження самого головного елемента - рамної конструкції. Позашляховик побудований на новій платформі GA-F, що базується на глобальній архітектурі TNGA. Нова рама легше, міцніше і жорсткіше, а що найголовніше - легше. Виграні 200 кг дозволили встановлювати додаткове обладнання, кращу шумоізоляцію і т.д. без збільшення загальної ваги LC300. Допомогло в цьому і широке застосування алюмінію в конструкції кузова, з нього зроблені капот, двері, дах і передні крила.

Тойотовци запевняють, що і габарити, і кути з'їзду, і кліренс залишилися такими ж, як і LC 200, але на демо фото новий Land Cruiser постає перед нами в гламурному вигляді (особливо бентежить візуально низький передній бампер). Подивимося, як новинка покаже себе на практиці. Втім, Toyota відразу ж анонсувала і вихід версії GR Sport, більш продуктивної і ще більш позашляхової. Але будь-яких характеристик про неї в компанії поки не повідомляють. Версія з'явиться пізніше в цьому році.

Головне покликання нової основи Land Cruiser 300 - дозволити водієві долати будь-яку дорогу, не втомлюючись при цьому. Однак пневмопідвіски у Land Cruiser 300 не буде. Ходова тепер звичайна пружинна, хіба що амортизатори можуть бути адаптивними. Звичайно ж, була серйозно перероблена кінематика підвіски, її налаштування.

Змінили і розташування двигуна з коробкою. Ці вузли опустили нижче на 28 мм і зрушили ближче до центру кузова на 70 мм. Все для кращої развесовки і зниження центру ваги. Важливе нововведення стосується і силових установок. Двигуна V8 для Toyota Land Cruiser більше не буде! Його замінять турбовані V6.

Бензиновий 3.5 розвиває 415 к.с. і 650 Н/м крутного моменту, що помітно перевершує пішла на спокій "вісімку". Нагадаємо, що найпотужніший V8, що пропонувався для Land Cruiser раніше мав обсяг 5.7 літра і розвивав 381 к.с. Динамічні характеристики нового двигуна 3.5 поки не повідомляються.

Другим V6 для Land Cruiser 300 є турбодизель 3.3 потужністю 309 к.с. і обертовим моментом 700 Н/м. Коробкою передач для обох моторів буде служити 10-ступінчаста гидромеханика. До речі, в компанії заявляють, що позашляховик тестували в тому числі і пілоти, які виступають в ралі-рейдах, так що LC 300 намагалися максимально підготувати до всесторонніх умов експлуатації.

І звичайно ж, до бездоріжжя! Цікаво, що інженери і розробники в ході проектування "трехсоткі" взяли за орієнтир Land Cruiser 80, оскільки вважають його позашляхові характеристики одними з кращих серед всіх Land Cruiser. Звичайно, з огляду на їх поєднання з повадками на звичайних асфальтових дорогах. Тому у Land Cruiser 300 є і вибір режимів руху, і режим 4 Low, і до трьох блокуються диференціалів (в залежності від версії), і фірмова стабілізуюча система E-KDSS (вона бореться з креном). А також система Multi-Terrain Monitor, який дає водієві можливість в режимі реального часу бачити дорожнє покриття під автомобілем і навколо. Вона також вміє автоматично оцінювати якість дорожнього покриття і вибирати найбільш підходящий режим руху. Новий Land Cruiser 300 отримав таку систему першим.

У салоні повністю новий дизайн, сучасна мультимедійна система з екраном діагоналлю 12,3 дюйма, акустика JBL, чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів і вентиляція передніх і задніх сидінь і багато інших опцій комфорту. Слідом за 5-місцевої версією з'явиться і 7-місцева.

Продажі нової Toyota Land Cruiser 300 почнуться вже влітку цього року, тому цілком ймовірно, що до кінця 2021 року позашляховик потрапить і в Україну.