Індія зафіксувала найвищий в світі показник смертності від COVID-19
10 червня Індія повідомила про найвищий рівень смертності від COVID-19 в світі за один день - 6148 осіб, пишуть іноземні ЗМІ.
У ці цифри включили людей, які померли від коронавірусу вдома або в приватних лікарнях.
Відзначимо, що 12 лютого в США зареєстровано 5444 випадки смерті від COVID-19.
Нагадаємо, за даними міністерства охорони здоров'я, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в даний час складає 29,2 мільйона чоловік, а загальне число загиблих складає 359 676 осіб.