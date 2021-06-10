Індія зафіксувала найвищий в світі показник смертності від COVID-19

10 червня Індія повідомила про найвищий рівень смертності від COVID-19 в світі за один день - 6148 осіб, пишуть іноземні ЗМІ.

У ці цифри включили людей, які померли від коронавірусу вдома або в приватних лікарнях.

Відзначимо, що 12 лютого в США зареєстровано 5444 випадки смерті від COVID-19.

Нагадаємо, за даними міністерства охорони здоров'я, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в даний час складає 29,2 мільйона чоловік, а загальне число загиблих складає 359 676 осіб.