DAF представила абсолютно нові вантажівки

Вантажівки DAF cерій XF, XG та XG+ відрізняються поліпшеною на 10% паливною ефективністю, повним набір функцій пасивної і активної безпеки і новим рівнем комфорту, повідомляє Автоцентр.

Компанія DAF Trucks - перший виробник, який створив лінійку вантажівок з урахуванням нових європейських норм за масою і габаритами. Найкраще в своєму класі якість, ефективність, безпеку і комфорт водія об'єднуються в новому поколінні DAF, яке змінює правила гри. DAF нового покоління піде у виробництво вже в жовтні.

Якість по дизайну

Нові вантажівки відрізняються кабіною з подовженою на 160 мм носовою частиною, що забезпечує найкращі в галузі аеродинамічні характеристики і безпеку. DAF XG і XG+ створюють новий сегмент ринку преміум-класу і пропонують додаткове внутрішнє простір кабіни - зі збільшеною на 330 мм довжиною в задній частині, що підвищує рівень комфорту.

У конструкції кабіни використовується легка і високоміцна сталь, а в інтер'єрі - матеріали преміум-класу soft touch і шкіра. У вантажівці застосовується високоефективне світлодіодне освітлення, при цьому особлива увага приділяється сучасним фарам ближнього і дальнього світла. До них відносяться фірмові денні ходові вогні, що роблять DAF нового покоління впізнаваним в будь-яких умовах. DAF нового покоління був розроблений з акцентом на якість Six Sigma. Машини пройшли понад 20 млн км для перевірки відповідності суворим стандартам DAF.

Оптимізована ефективність

Нове покоління вантажівок DAF забезпечує підвищення паливної ефективності до 10% і еквівалентна скорочення викидів CO 2. Це важливе досягнення було реалізовано за рахунок використання обчислювальної гідродинаміки для створення кабіни ідеальної форми з аеродинамічним конусом, яка відрізняється великими радіусами, зігнутим вітровим склом, відмінну герметичність, цифровими камерами замість дзеркал і оптимізованим повітряним потоком двигуна і під кабіною.

Лідирує на ринку ефективність автомобілів досягається за рахунок впровадження нових двигунів PACCAR MX-11 і MX-13, інтелектуальних систем подальшої обробки вихлопних газів, малої ваги автомобіля, стандартної автоматичної коробки передач TraXon і новітніх систем допомоги водієві. Удосконалена система управління автопарком DAF Connect дозволяє заощадити час при оновленні програмного забезпечення по бездротовій мережі. А інтервали сервісного обслуговування збільшилися вперше в класі до 200 000 км або один раз на рік.

Підвищена безпека

Нова конструкція кабіни відрізняється великим вітровим склом і великими бічними вікнами. В якості опції є доплонітельное загальний екран бордюру, яке в поєднанні зі складним сидінням напарника забезпечує безперешкодний огляд пішоходів і велосипедистів з правого борту.

Також новинкою є система цифрових камер DAF, яка може замінити основне і ширококутні дзеркала заднього виду. Система DAF Corner View забезпечує максимальний огляд області навколо передньої стійки кабіни з боку крісла напарника. Всі автомобільне освітлення тепер включає повністю світлодіодну технологію для оптимального огляду і відімості.Філософія DAF «Руки за кермом, очі на дорогу» забезпечує кращу в своєму класі ергономіку. Управління всіма функціями, пов'язаними з водінням, здійснюється з рульового колеса і підрульових перемикачів. Вторинні функції водіння управляються за допомогою фізичних перемикачів, логічно розташованих на приладовій панелі в межах легкої досяжності водія.

Розкіш і комфорт для водія

Нове покоління XF, XG та XG+ відкриває новий вимір комфорту водія. Місце водія, внутрішній простір, комфорт спального відсіку, обробка і комплектація - все на вищому рівні.

Водіям сподобається внутрішній простір. DAF XG+ має внутрішній об'єм кабіни 12,5 м куб, що на 14% більше, ніж нинішній еталонний автомобіль DAF XF Super Space Cab. Нова кабіна забезпечує безпрецедентний діапазон регулювання сидінь і рульової колонки, а сидіння водія і напарника можна повернути в зручне положення.

Красивий інтер'єр відрізняється привабливою панеллю приладів з повністю цифровою панеллю приладів, яку можна налаштувати відповідно до власних вподобань водія. Додатковий другий сенсорний дисплей доступний для управління навігаційної та інформаційно-розважальною системою DAF.

DAF продовжує свою спадщину як постачальник кращих спальних місць в галузі. Довжина нової ліжка становить 2220 мм у всіх моделях, а ширина 800 мм по всій довжині у моделей XG і XG +. Для оптимальної підтримки голови, спини і ніг під час відпочинку доступна механічна або електрично регульована ліжко DAF Relax з окремим верхом.

Сучасне світлодіодне освітлення регулюється за яскравістю і кольором. Повністю інтегрована система Park Airco доступна в якості опції в XG+ для автоматичного охолодження і обігріву кабіни навіть при вимкненому двигуні.

Значний внесок у видатний комфорт вносять зразкові ходові якості і керованість, які досягаються за рахунок нового шасі, нової підвіски кабіни і нової задньої підвіски коліс.

Декарбонізація автомобільного транспорту

Дизельні двигуни MX-11 і MX-13 для нового покоління XF, XG та XG+ забезпечують відмінну паливну економічність і наднизький вихід CO2. Лінійка машин DAF була розроблена для використання новітнього біопалива і поновлюваного електронного палива для подальшого обезуглероживания автомобільного транспорту, а вантажівки є готовою платформою для майбутніх силових агрегатів з нульовим рівнем викидів.