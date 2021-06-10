Сонячне затемнення: де спостерігати "вогняне кільце" в Україні

Сьогодні, 10 червня, жителі частини Землі зможуть спостерігати перше у 2021 році сонячне затемнення. До того ж цього дня також настане молодик, повідомляє УНИАН.

Місяць, зокрема, заблокує сонячне світло і кине тінь на Землю. Однак при цьому він перебуває на більшій відстані від Землі, тому не затуляє Сонце повністю, залишаючи "вогняне кільце" навколо себе.

Коли розпочнеться сонячне затемнення

Кільцеподібне сонячне затемнення розпочнеться о 13:26 за київським часом, максимальної фази воно досягне о 14:15. При цьому сонце буде закрите на 12%.

Найкраще це сонячне затемнення буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії. Частково "вогняне кільце" зможуть побачити й жителі України, крім деяких південних регіонів.