Кабмін виділив з COVID-фонду кошти на доплати працівникам МВС

Кабінет міністрів в середу виділив з "ковідного фонду" додаткових 800 млн грн працівникам структур Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Постанова Кабміну №588 від 9 червня було прийнято на додатковому засіданні.

"Відповідно до статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021" здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерством фінансів у загальному фонді державного бюджету за програмою 3511380 "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS - CoV-2, і її наслідками", шляхом передачі Міністерству внутрішніх справ частини бюджетних призначень в сумі 800 000 тис. грн", - сказано в постанові Кабміну.

Зокрема, апарату МВС виділяється 71,6 млн грн для здійснення доплат медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління міністерства, які безпосередньо зайняті на роботах по ліквідації захворювання COVID-19.

Державній прикордонній службі - 30,8 млн грн для здійснення доплат військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, а також - медпрацівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті на роботах по ліквідації захворювання COVID 19.

Нацгвардії виділяється 16,6 млн грн на доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Державній службі з надзвичайних ситуацій - 1,7 млн грн для доплат рядового та начальницького складу, який забезпечує життєдіяльність населення на період дії карантину.

Національній поліції України на доплати працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, виділено 679,261 млн грн.