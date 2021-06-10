3,6 млн гривень на день: скільки українці витрачають на президента та його свиту

Утримання всіх держдач, з яких вже виселили перших 20 осіб, обійшлося українцям дешевше, ніж утримання та ремонт одного будинку, де живе президент. Крім того, витрати на гаранта за два роки тільки зростають. Куди йдуть гроші й чому так багато, повідомляє Вести.

Ціна держдач

Як відзвітував секретар РНБО Олексій Данилов, 20 жителів Конча-Заспи вже упакували валізи. Серед них колишній генпрокурор Святослав Піскун, екснардеп Володимир Ландік і колишній віцепрем'єр Іван Васюник, а також міністри часів Януковича - Дмитро Табачник і Раїса Богатирьова, віцепрем'єр часів Порошенка Геннадій Зубко, директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн.

Всього станом на середину травня в елітному селищі на 71 будинок і 145 готельних номерів проживало під 200 "ексів" і чинних чиновників. За даними Держуправління справами, на функціонування будинку відпочинку "Конча-Заспа" у 2020 році було витрачено 34,3 млн грн. З яких 30,7 млн грн - кошти спеціального фонду. Іншими словами, це гроші, які платять в якості оренди самі мешканці.

Причому, як каже вже виселений Геннадій Зубко, вартість оренди вельми істотна.

"Житло завжди орендував, а з 2016 року офіційно орендую, проживаю, декларую і оплачую будинок в 265 кв. Метрів на базі відпочинку" Конча-Заспа", - написав Зубко в Facebook.

Свої слова він підкріпив фотографіями платіжок за 2017-2021 роки. Згідно з ними, у 2017 році оренда будинку обходилася Зубку в 38 тис. грн на місяць, у 2020-му - 52 тис. грн на місяць, а за 26 днів березня 2021 року він заплатив 88,5 тис. грн. Комунальні послуги тягнули ще на приблизно 15 тис. грн на місяць.

Решта 3,6 млн грн, за даними Держуправління справами, були дофінансувати коштом платників податків. Цікаво, що саме стільки ж платять українці за утримання резиденції президента в Конча-Заспі (3,4 млн грн на рік), куди він переїхав минулого року. Плюс 1,3 млн грн - на ремонт, який в терміновому порядку робили під його переїзд. Нагадаємо, Зеленський живе в будинку номер 29. Саме в ньому протягом десяти років жив третій президент Віктор Ющенко.

У будинку - десять кімнат, з них чотири спальні й три гостьові, мармурові туалети, власний кінозал з екраном діагоналлю 2,5 м, більярдна і винний льох, а також сучасний ліфт, масажний кабінет, дві сауни, вертикальний солярій, джакузі та 15- метровий басейн. У дворі на 3 га розташовуються літня кухня з барбекю, гараж і будинок охорони, а також фонтан і дитячий майданчик. Крім того, є вихід до затоки.

Але Конча-Заспа - це далеко не єдина і не найбільша ресурсна стаття витрат. На балансі Держуправління справами знаходяться 17 об'єктів загальною площею 155 тис. кв. м, серед яких сама будівля ОП, Маріїнський палац, Будинок з химерами, резиденції "Залісся", "Синьогора". На утримання всього цього добра, згідно з паспортом бюджетної програми Державного управління справами, на 2021 рік виділено 155,5 млн грн.

Джерело: Вести

3,6 млн на день

Показово, що витрати на Держуправління справами - структуру, яка займається обслуговуванням першої особи держави, - з року в рік зростають. Тренд заклав Петро Порошенко, який збільшив кошторис на своє утримання з 900 млн у 2014 році до 2,7 млрд грн у 2018 році. Але Володимир Зеленський переступив цю планку. В цьому році, згідно з даними бюджету, сукупні витрати Держуправління справами зросли на третину і становлять рекордні 3,2 млрд грн.

Зросли й витрати безпосередньо на Офіс президента. У цьому році на потреби відомства передбачено 1,3 млрд грн, що на 44% більше, ніж у 2020 році (900 млн грн). Отже, якщо розділити на кожен день, сума виходить значною - 3,6 млн грн. Хоча ще рік тому президент коштував платникам податків 2,4 млн грн на день. Якщо розділити цю суму на кількість працездатного населення, якого на початок 2021 року налічувалося 17 млн, виходить, що кожен працюючий українець витрачає на президента 77,3 грн на рік.

Новий інтер'єр літака за 200 млн

Одна з найбільших статей витрат президента - це перельоти. Перших осіб України обслуговує однойменна авіакомпанія "Україна". На функціонування повітряного перевізника вищих посадових осіб ДАП "Україна" передбачено в держбюджеті 299,1 млн грн.

В авіапарку президента налічується два літаки українського виробництва - Ан-74 й Ан-148, французький Airbus A319CJ, який був куплений за $86 млн і є найпрестижнішим бортом авіапарку, а також вертоліт Мі-8. Крім того, на балансі підприємства все ще записаний радянський Іл-62. Але з 2015 року його в повітря не підіймали.

Найбільшою популярністю у Зеленського користується французький Airbus. Там є окремий кабінет, зал для засідань і спальня. У 2019 (останні оприлюднені дані підприємства) на цьому літаку Зеленський і його супровід налітали 215,5 години. Удвічі менше експлуатували вітчизняний Ан-148 (128,3 години нальоту) і вертоліт Мі-8 (122,1 години нальоту). Ще один вітчизняний Ан-74 пробув в повітрі всього 15,6 години.

У 2021 році, за даними єдиного вебпорталу використання публічних коштів, Зеленський виконав 18 зі 120 передбачених офіційних рейсів, які обійшлися платникам податків майже в 7,3 млн грн. Так, на початку цього року президент разом з дружиною Оленою та делегацією літав в ОАЕ на переговори з наслідним принцом Абу-Дабі. Дана поїздка коштувала платникам податків 1,7 млн грн. Потім були перельоти в Доху (1,2 млн грн), Париж (1,2 млн), Стамбул (530 тис.), Варшаву (434 тис.). Сюди ж варто додати й численні внутрішні перельоти, кожен з яких обходиться в середньому по 240 тис. грн. Але це вартість лише перельоту.

Якщо брати всі витрати в сумі, то, за інформацією Держуправління справами, в середньому один закордонний візит президента у 2021 році обходиться у 2,1 млн грн. Всього ж, згідно з паспортом бюджетної програми, на 2021 рік за статтею "організація закордонних візитів" для Зеленського закладено 69,7 млн грн, ще 12 млн грн передбачено на внутрішні авіаперевезення. Окремі гроші виділяються і на підготовку іноземних візитів. У 2021 році на ці цілі передбачено 8,1 млн.

Крім цього, величезні гроші витрачаються на утримання авіапарку. Наприклад, в цьому році тільки на модернізацію французького Airbus A319CJ в Держуправлінні справами хочуть витратити 195 млн грн. Причому мова йде про обробку інтер'єру.

Автопарк президента

Щорічно зростає і президентський автопарк. Наприклад, якщо на початок 2019 року на балансі автотранспортного підприємства бути вписано 215 автомобілів, то у 2021-му - вже 258. Причому, згідно з паспортом бюджетної програми, в цьому році планується виділити ще 9 млн грн на чергову закупівлю транспорту. Всього ж на забезпечення переїздів автомобільним і водним транспортом президента й керівника ОП в цьому році планується витратити 174 млн грн. В цю ж суму входить і обслуговування автопарку.

Але всі ці авто використовуються не тільки для обслуговування президента. Парк працює також на ОП і Держуправління справами. Але є транспорт, на якому пересуваються тільки перша особа і VIP-делегації. У його числі два броньованих Mercedes-Benz S600 L Guard за 36 млн грн, два Mercedes-Benz S560 за 10 млн грн, чотири Mercedes-Benz V-Class за 8,7 млн грн, одна Toyota Land Cruiser 200 за 2 млн грн і 20 Toyota Camry за 15 млн грн.

Якщо говорити безпосередньо про президентський кортеж, то він, як правило, складається з одних і тих же автомобілів і передається в "спадок". Зокрема, у Зеленського в кортежі п'ять машин: сигнальний автомобіль з проблисковими маячками, який розчищає транспортний потік, Volkswagen Passat, автомобіль самого президента Mercedes-Benz S-Class, автомобілі держохорони Mercedes-Benz V-Class, Volkswagen Transporter і ще одне авто супроводу - Volkswagen Passat з мигалками. Цікаво, що ці автомобілі можна помітити під час усіх офіційних внутрішніх відряджень Зеленського. Навіть коли президент летить в регіони на літаку, заздалегідь туди ж виїжджає і кортеж, щоб його зустріти.

Пиво і вино для Офісу

Зрозуміло, що жодна офіційна зустріч не обходиться без страв. А там зазвичай все організовується в кращих традиціях. На проведення офіційних заходів за участю президента в цьому році хочуть витратити 14,6 млн грн. Всього заплановано 250 заходів. Значить на один захід в середньому витрачається 58,4 тис. грн, що за мірками київських ресторанів недорого.

Організацією заходів займається спеціальний ДП "Гарант Сервіс". Згідно з інформацією, розміщеною в аналітичній системі тендерних закупівель ProZorro, серед закупівель даного підприємства крім традиційних продуктів нерідко можна зустріти великі обсяги делікатесів, а також різноманітність алкоголю, на кшталт 12-річного віскі Chivas Regal, Jack Daniels, Red Label, шампанського Moet Chandon, а також текіли, вермутів і вина.

Але буває все набагато екстравагантніше. Наприклад, при Януковичі це ж підприємство замовляло омари та лобстери. А ось при Зеленському вирішили піти іншим шляхом і просто перестали публікувати, які конкретно товари купують. Обмежуються лише найменуванням.

Проте тільки за вісім перших днів червня на підприємстві встигли тричі закупити вино на загальну суму 13,3 тис. грн. Серед інших закупівель - партія кави й чаю на 3 млн грн, а також пиво, яке є досить дивним атрибутом для офіційних заходів за участю президента. Але, як то кажуть, на смак і колір...

14 тисяч гривень за розмову з Макроном

За даними Держуправління справами, тільки на квіти для президентських заходів торік було витрачено 697 тис. грн. Ще одним невіднятним атрибутом заходів є привітання та нагороди. У 2021 році на їх виготовлення заплановано 23,6 млн грн. За ці гроші зроблять 742 комплекти орденів, 555 медалей, понад 3 тис. різноманітних нагрудних знаків та 10 тис. атрибутів до нагород. Для прикладу, один комплект орденів обходиться в 12 тис. грн, медалі - 5,8 тис. грн, а знаки до почесного звання України, як, наприклад, заслуженого артиста, - 4,4 тис. грн. Таким, наприклад, минулого року став репер Потап.

Ще одна цікава стаття витрат - це дзвінки іноземним лідерам, на які того року було витрачено майже 300 тис. грн. Але не на роумінг, як можна подумати, а на синхронний переклад. Наприклад, за переклад з англійської та французької. Так, 12,8 тис. грн витратили на розмову з главою ЄБРР і 14 тисяч - з Еммануелем Макроном.