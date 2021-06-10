Ніколи їм не вірте: названі найбільш лукаві знаки Зодіаку

Деякі знаки частіше за інших ховаються під маскою і не показують своє справжнє обличчя. Пропонуємо дізнатися, хто вони, повідомляє УНИАН.

Водолій

Лукавство Водолія найчастіше пов'язано з тим, що їм не хочеться ні з ким сваритися. Тому вони намагаються бути "правильними" і зручними для всіх. Однак свою справжню думку з того чи іншого питання висловлюють вкрай рідко.

Стрілець

Стрільці вміють виходити сухими з води, використовуючи для цього не найчесніші прийоми. Вони вміло приховують свою справжню думку і користуються своєю вродженою хитрістю вельми вміло.

Близнюки

Близнюки лукавлять від природи, однак це більше пов'язано з їх вітряністю, ніж з бажанням бути для всіх хорошими. Для нього цілком органічно в один день вважати так, а завтра вже абсолютно по-іншому. І нічого з цим не поробиш.