Nikon зупиняє виробництво фотоапаратів у Японії

Японська корпорація Nikon припинить виробництво фотоапаратів в Японії до кінця цього року. Дії компанії викликані значним зниженням продажів через поліпшення можливостей камер сучасних смартфонів, повідомляє 24 Канал.

Припинення виробництва фотоапаратів на території Японії є частиною плану реструктуризації компанії Nikon. Чистий збиток виробника у 2020 фінансовому році склав 314 мільйонів доларів.

Що відомо

Інформація про остаточне перенесення виробництва фотоапаратів Nikon з префектури Міягі на північному сході країни опублікована на сторінках японської газети The Mainichi. Видання посилається на заяву керівництва компанії.

Компанія перенесе виробництво на великий завод у Таїланді.

Рівень якості нашої продукції може бути стабільним, навіть якщо вона виготовляється за кордоном, – заявив представник компанії .

На внутрішньому ринку в останні місяці Nikon виробляє тільки модель D6, цифрову однооб'єктивну дзеркальну камеру. Вона вважається найкращою моделлю для професійних фотографів. Виробництво її відбувається на заводі Sendai Nikon, заснованому в 1971 році в місті Наторі.

Nikon лідирує у галузі камер разом з Canon Inc. з моменту запуску своєї першої камери в 1948 році. Але компанія стикається з посиленою конкуренцією в останні роки.