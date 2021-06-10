Біткоїн по $20 000: аналітики допустили стрімке падіння

Ціна на біткоїн може зменшитися до $20 тис. Якщо вартість криптовалюти подолає позначку в $30 тис., це може спровокувати її масовий продаж, свідчать дані опитування експертів Oanda Corp, Evercore і Tallbacken Capital Advisors, повідомляє UBR.

За словами старшого аналітика Oanda Едварда Мойї, біткоїн "небезпечно наближається до рівня $30 тис." , вихід за який може викликати масовий продаж криптовалюти.

Одночасно представник компанії Evercore Річ Росс і Майкл Первес з Tallbacken Capital Advisors відзначили можливість відкоту ціни до $20 тис.

"Наскільки він може опуститися? Найочевиднішею відповіддю як і раніше є повний відкат до точки прориву в $20 тис." , - підкреслив Первес.

Серед причин, які впливають на вартість криптовалюти, експерти вказали на заяви Ілона Маска про відмову Tesla приймати біткоїни в якості плати за свої електромобілі. Також позначилися обмеження з боку Китаю.

Варто зазначити, що станом на ранок 10 червня вартість біткоїну становить $36,8 тис.