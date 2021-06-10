У Чернівцях вимагають виключити Рудик з "Голосу" після виходу Притули

Чернівецька територіальна організація "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик зі складу партії, повідомляє УНИАН.

Відповідна заява опублікована у Facebook на тлі виходу з політичної сили військового волонтера й ведучого Сергія Притули.

Місцеві депутати звинуватили голову партії в "узурпації та зловживанні владою" . Вони нагадали, що влітку 2020 року Рудик ініціювала зміну статуту "Голосу", розширивши свої повноваження.

"Такий крок позиціонували як тимчасовий "на 3 місяці, щоб пройти місцеві вибори". Коли ж після виборів партійці попросили повернути стару редакцію Статуту, це питання було заблоковано Кірою Рудик, яка з того часу не проводила зборів політради. Надалі це дозволило Кірі Рудик взяти всі керівні органи під контроль, усунувши тих хто міг становити конкуренцію та запобігти узурпації та зловживанням" , – стверджують в осередку.

На заміну Притули й інших членів "Голосу", які вимагали проведення з’їзду, Рудик затверджує лояльних до себе кандидатів, вважають у партії.

"Згідно із підпунктом 4 п. 13.8.1 Статуту партії ради Чернівецької територіальної організації політичної партії "Голос" приймає рішення щодо внесення подання до Політичної ради політичної партії "Голос" про необхідність виключення з партії члена ПП "Голос" Рудик Кіри Олександрівни за порушення Статуту Партії" , – заявили у Чернівцях.

Тимчасом голова осередку "Голосу" в Херсонській області Марина Войтенко на своїй особистій сторінці у Facebook заявила про вихід членів з політсили, пояснивши, що заяву чомусь видалили з офіційної сторінки "Голосу".

Войтенко додала, що за останні півроку "Голос" відійшов від задекларованих цінностей, а всі політичні рішення зараз приймаються в кулуарах.

"В багатьох осередках "Голосу" по всій Україні також спостерігається масовий вихід із лав партії її представників. І це не просто знак протесту. Це, насамперед, свідоме рішення і бажання надалі змінювати нашу країну і світ навколо нас на краще" , – зазначила Войтенко.

7 червня Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос", розкритикувавши керівництво партії. До цього – у лютому – волонтер не потрапив до нового складу політсили, а також перестав бути заступником голови партії.