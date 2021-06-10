В Україні зробили понад 1,5 млн щеплень від COVID-19

З початку вакцинальної кампанії в Україні, яка розпочалася наприкінці лютого, зроблено 1 545 019 щеплень від коронавірусу, щеплення отримали 1 364 568 осіб, посилаючись на дані МОЗ, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, одну дозу отримали 1 364 566 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 180 453 особи.

За минулу добу, 9 червня, 55 573 особи були щеплені проти COVID-19. Одну дозу отримали 36 498 осіб, повністю імунізовані - 19 075 осіб.

Відзначимо, що 500 тисяч останніх щеплень зробили за 20 днів. Так, станом на 20 травня повідомлялося, що в Україні зроблено 1 012 815 щеплень від COVID-19.

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на коронавірус.