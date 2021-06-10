У М'янмі розбився військовий літак з буддійськими ченцями

У М'янмі неподалік від міста Мандалай розбився військовий літак. На цей момент відомо про 12 загиблих, пишуть міжнародні ЗМІ.

Відзначається, що повітряне судно летіло зі столиці країни Нейп'їдо в місто П'їн О Луїн. На борту були військові та буддійські ченці, що летіли на церемонію в монастир.

В результаті аварії всі, хто були в літаку, крім одного пілота й пасажира, загинули. Про жертви на місці катастрофи на землі не повідомляється. Тих, хто вижив, доставили до військового госпіталю.

Причини авіакатастрофи з'ясовуються. Відомо, що рівень безпеки польотів у М'янмі знаходиться на низькому рівні.

У лютому в країні стався військовий переворот, в результаті якого уряд на чолі з Аун Сан Су Чжі було повалено. У М'янмі тривають масові заворушення та протести.