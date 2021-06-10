В Києві з’явився ексклюзивний суперкар Wiesmann

На вулицях Києва помітили рідкісний суперкар Wiesmann GT MF4, який коштує близько 200 тисяч доларів, повідомляє 24 Канал.

В Україні таку марку автомобілів знають лише поціновувачі. А ось на німецькому сайті з продажу вживаних авто mobile.de такі авто досить популярні – на продаж виставлено понад 70 Wiesmann і з них більш як 20 – модель GT MF4.

Максимальна швидкість такого автомобіля - 291 км/год. А до 100 км/год він розганяється за 4,6 секунди. У нього шестиступінчаста автоматична коробка передач і задній привід. Важить автомобіль 1,4 тонни. Витрата бензину в міських умовах у нього 17,2 літра/100 км, на трасі - 9,4 літра.

Двигун у машини бензиновий - V8 Twin-Turbo об'ємом 4395 см³. Авто має потужність 407 к.с. Максимальний крутний момент у нього 600 Нм при 1750-4500 оборотів на хвилину.