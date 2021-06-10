У Києві з'явився рідкісний суперкар

У Києві помітили суперкар Wiesmann GT MF4. Він коштує близько 200 000 доларів, що в еквіваленті понад 5,4 мільйона гривень, повідомляє Обозреватель.

Автомобіль виробляється німецькою компанією Wiesmann з 2003 року. Спочатку він отримав V8 двигун N62B48 на 367 кінських сил, але з 2010 року його почали оснащувати V8 з подвійним турбокомпресором, який видає 407 к.с. Версію саме з цим агрегатом помітили в столиці України. Фото опублікували на сторінці luxury.cars.ua в Instagram.

Максимальний крутний момент двигуна - 600 Ньютон-метрів. Це все дозволяє машині розганятися до "сотні" за 4,6 секунди і мати максимальну швидкість 291 км/год.

Також спорткар оснащений шестиступінчастою автоматичною коробкою передач і має задній привід. Він важить тисячі чотиреста п'ятьдесят п'ять кілограм і витрачає по місту 17,2 літрів палива на 100 км, по трасі - 9,4 л.