Вчені створили робота для догляду за хворими на COVID-19

Команда вчених з Гонконгу, яка створила знаменитого робота-гіноїда Софію, запускає нову пілотну модель - робота-медсестру на ім'я Грейс, повідомляє УНИАН.

Робот орієнтований на ринок охорони здоров'я. Його призначення - догляд за людьми похилого віку або інфікованими COVID-19 пацієнтами, що перебувають в ізоляції.

Одягнена в синю уніформу медсестри, Грейс має азіатські риси обличчя і каштанове волосся. У неї є тепловізор на грудях, який вимірює температуру тіла пацієнта. Робот використовує штучний інтелект для діагностики і вміє говорити англійською і деякими діалектами китайської мови.

За словами розробника Девіда Хенсона, такий робот може полегшити роботу медичного персоналу під час пандемії.

Директор підприємства Hanson Robotics і Singularity Studio Девід Лейк розповів, що до серпня планують почати масове виробництво бета-версії Грейс. У наступному році повністю мають розгорнути її роботу в Гонконзі, материковому Китаї, Японії і Південній Кореї, передає ТСН﻿ з посиланням на СNA.

Зазначається, що вартість роботів-гуманоїдів, яку зараз можна порівняти з цінами на елітні автомобілі, знизиться, коли компанія буде виробляти десятки або сотні тисяч одиниць.