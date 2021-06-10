Скасування паперових трудових: як призначатимуть пенсії

В Україні з 10 червня ввели електронні трудові книжки. В результаті пенсії призначатимуть автоматично, а паперові трудові можна буде викинути, повідомляє Обозреватель.

Новий закон дозволяє не оформляти і не вести документи в паперовому вигляді.

"Пенсійний фонд України протягом п’яти років має включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками", – йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України на офіційній сторінці в Facebook.

Паперові трудові книжки знищувати не будуть, але підприємства не мусять їх зберігати. Якщо співробітник хоче, може забрати її собі й зберігати вдома, а роботодавець на вимогу зобов'язаний її заповнювати. Всі дані при цьому будуть зберігатися онлайн.

Тобто якщо ви не хочете прощатися з паперовим документом, ніхто у вас його не забере.

"Це певний прорив. Ті, хто стикався з оформленням пенсії, знає, скільки часу втрачається під час оформлення виплати. Для всіх нас, хто буде виходити на пенсію, це велике послаблення" , – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, презентуючи документ.

Одне з найважливіших нововведень – пенсію тепер нараховуватимуть автоматично. Не доведеться звертатися до Пенсійного фонду, збирати довідки, доводити свій стаж і підтверджувати його. Закон про пенсійне забезпечення дозволяє українцям виключати той час роботи, коли у них був низький заробіток. Пенсійний фонд спочатку має рахувати так, як вигідніше майбутньому пенсіонерові. Але якщо раптом виникнуть проблеми, вже після призначення виплати можна буде звернутися до чиновників із проханням провести перерахунок.