Байден обговорить з канцлером Німеччини наслідки "СП-2" для України

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що президент США Джо Байден під час свого візиту до Європи планує зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і обговорити питання "Північного потоку-2" і його наслідки для Європи і України, повідомляє Слово і діло.

"Я очікую, що питання "Північного потоку-2" буде піднято під час розмов з німцями", - відповів Салліван на питання, чи планує президент Байден обговорити з Меркель тему російського газопроводу.

Більше деталей по переговорному процесу радник президента не розкрив, але зазначив, що Берлін добре розуміє стурбованість США.