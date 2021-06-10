Ломаченко пояснив, чому не хоче реванша з Лопесом

Українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) заявив, що не хоче просити реванш у свого кривдника Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО), оскільки їхній бій пройшов у рівній боротьбі. За словами нашого співвітчизника, американець і його батько розуміють, що їм буде непросто в повторному поєдинку, тому і хочуть змінити вагову категорію, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю на YouTube-каналі SnowQueenLA Василь також відзначив, що вважає Теофімо справжнім абсолютним чемпіоном світу, незважаючи на те, що Девін Хейні володіє "звичайним" поясом WBC. Він нагадав, що утримував чемпіонські титули за версією трьох боксерських організацій перед протистоянням з Лопесом, а той – ще один пояс (IBF).

"Я не хочу просити Лопеса про реванш, оскільки і він, і його батько знають, що наш бій був дуже близьким. Вони знають, що трапиться, якщо вони дадуть мені ще один шанс. Саме тому вони і хочуть піднятися в першу напівсередню вагу. У мене все ще є мета стати абсолютним чемпіоном світу. На мою думку, зараз цим титулом володіє Лопес, тому що перед боєм із ним я володів трьома поясами. Я завоював WBC, коли переміг Люка Кемпбелла. Теофімо відібрав у мене три пояси, а одним він вже володів. Те, що у Хейні є титул WBC – лише політика організації. Мене вона не хвилює" , – поділився своєю думкою Ломаченко.

Нагадаємо, що свій наступний бій Василь проведе вже 26 червня. Його суперником стане японець Масайоші Накатані, який раніше програв Лопесу одностайним рішенням суддів.