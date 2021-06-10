Лікар розповіла, як збій гормонів відображається на обличчі
Чому стежити за балансом гормонів в організмі- - вкрай важливо? Гормональна рівновага відбивається не тільки на стані здоров'я і хорошому самопочутті. Зниження або підвищення кількості гормонів впливають на нашу молодість і красу, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Як збій в гормонах впливає на зовнішність:
- Недолік естрогену проявляється в сухості, витонченні й ранньому в'яненні шкіри. З'являються зморшки та судинна сіточка. При надлишку надмірно продукують сальні залози, закуповуючи пори, провокуючи вугровий висип і запальні процеси.
- Брак прогестерону призводить до ламкості нігтів і волосся, сприяє сухості шкіри і, разом з дефіцитом інших статевих гормонів, сприяє появі зморшок. Надлишок (частіше - під час вагітності) викликає затримку рідини й набряки.
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- Тестостерон відіграє важливу роль у підтримці еластичності та тонусу шкіри, бо регулює синтез колагену та інших білків. З його зниженням шкіра втрачає м'якість, пружність, "розпливається" овал обличчя.
- Надлишок інсуліну призводить до появи телеангіектазії (судинних зірочок) на тілі, потемніння шкіри на ліктях, шиї, під колінами. А також, підвищена сальність залоз, що призводить в сукупності інших факторів до акне і гірсутизму (надмірного росту волосся за чоловічим типом).
- Свіжий вигляд неможливий без хорошого сну, а значить без достатнього рівня мелатоніну.
- Коли знижується мелатонін, зростає кортизол. З'являються акне, лущення, лупа. Пошкоджені ділянки шкіри довго заживають, залишаючи після себе шрами та пігментні плями.