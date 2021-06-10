Лікар розповіла, як збій гормонів відображається на обличчі

Чому стежити за балансом гормонів в організмі- - вкрай важливо? Гормональна рівновага відбивається не тільки на стані здоров'я і хорошому самопочутті. Зниження або підвищення кількості гормонів впливають на нашу молодість і красу, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Як збій в гормонах впливає на зовнішність:

Недолік естрогену проявляється в сухості, витонченні й ранньому в'яненні шкіри . З'являються зморшки та судинна сіточка. При надлишку надмірно продукують сальні залози, закуповуючи пори, провокуючи вугровий висип і запальні процеси.

. З'являються зморшки та судинна сіточка. При надлишку надмірно продукують сальні залози, закуповуючи пори, провокуючи вугровий висип і запальні процеси. Брак прогестерону призводить до ламкості нігтів і волосся, сприяє сухості шкіри і, разом з дефіцитом інших статевих гормонів, сприяє появі зморшок. Надлишок (частіше - під час вагітності) викликає затримку рідини й набряки.

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