У РФ автобус врізався в зупинку: є жертви

У Росії службовий автобус протаранив ворота підприємства в місті Лісовому в Свердловській області і збив понад 20 осіб на зупинці, повідомляє Кореспондент.

"Загинули шестеро людей і близько 15, попередньо, отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені в лікарню для надання необхідної медичної допомоги" , - сказав керівник прес-служби регіонального управління МВС РФ Валерій Горєлих.

За попередніми даними, в автобуса відмовили гальма при спуску з гори. Водієві не вдалося утримати машину, і та вилетіла на зупинку. Автобус збив людей, чия зміна вже закінчилася. При цьому в самому автобусі перебувало 48 осіб. Вони не постраждали.

Всі постраждалі в ДТП є співробітниками ФГУП Комбінат Електрохімпрібор (входить в Росатом).