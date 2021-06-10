ПФУ завершив виплату "карантинних 8 тисяч" ФОПам

Пенсійний фонд завершив виплату фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн фізичним особам — підприємцям і найманим працівникам, чия діяльність зазнала шкоди через карантинні обмеження, повідомляє Деловая столица.

"​​Новина, на яку всі так чекали. Виплати ФОПам у розмірі 8000 грн від ПФУ завершено!" — кажуть у пресслужбі сервісу "Дія".

Як зазначається, у 2021 році успішно подали 337 946 заявок на отримання фінансової допомоги. За ними сплатили 2 703 568 000 грн.