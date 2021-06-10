Єлизавета II відзначила 100-річчя покійного чоловіка висадкою троянди

Королева Великобританії Єлизавета II відзначила 100-річний день народження чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні цього року, висадкою нового виду троянд, названого на його честь, пишуть міжнародні ЗМІ.

Єлизавета II отримала кущ з саджанцями рослини від президента Королівського садівницького товариства Кіта Віїда. Роза має темно-рожевий колір, "розбавлений" білими плямами.

Незабаром квіти надійдуть у масовий продаж. З кожного проданого саджанця компанія Harkness Roses пожертвує 2,5 фунта стерлінга до фонду програми, створеної принцом Філіпом в 1956 році для допомоги молодим людям з усіх верств населення.

Фото: AP

Принц Філіп з 1947 року і до самої смерті був одружений на королеві Єлизаветі (сумарно 73 роки), що зробило їх шлюб найдовшим серед монархів.