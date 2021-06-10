Топ фільмів з найкращими автомобільними погонями

Перший рядок рейтингу дісталася картині «Темний лицар: повстання, повідомляє Автоцентр.

Ресурс Uswitch склав рейтинг фільмів, які вразили глядачів ефектними погонями. Місця в ньому розподілені на підставі кількох важливих на думку дослідників критеріїв: перегляди в YouTube, лайки і дізлайкі, а також рейтинг кожного з фільмів на IMDb. В результаті був створений індекс, який і визначив місця переможців і аутсайдерів.

Кращою сценою погоні назвали фрагмент з фільму «Темний лицар: повстання» 2012 року. Вона заробила 9,06 бала при максимальній оцінці 10 балів.

На другому місці також виявився герой з «Темного лицаря» 2008 року (8,24 бала). Почесне третє місце дісталося кримінальному трилеру «Драйв» (7,99 балів), який став сенсацією Каннського кінофестивалю 2011 року. Четвертий рядок рейтингу за американо-британським комедійним бойовиком «Малюк на драйві» 2017 роки (7,93 бала), герой якого обожнює стильну музику і швидку їзду. П'яте місце - «Перший месник: Інша війна» 2014 роки (7,92 бала).

Найгіршими стали «Викрасти за 60 секунд» 1974 року народження, який набрав 1,76 бала і бойовик «Ритм-секція» 2020 року з рейтингом 0,57 бала.