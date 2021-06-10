Оператор обігнав бігунів заради кращих кадрів (відео)

У китайській провінції Шаньсі під час чемпіонату з легкої атлетики між університетами трапився курйозний випадок. Оператор, який працював на змаганнях, продемонстрував неймовірні швидкісні дані та фізичну підготовку заради того, щоб зробити найкращі кадри, повідомляє Обозреватель.

На сторінці видання TRT World у Twitter﻿ з'явилося відео забігу, який став моментом слави для одного зі студентів місцевого коледжу. Перед стартом стометрівки він зайняв місце перед спринтерами, після чого не дозволяв їм наблизитися до себе на дистанції, не дивлячись на те, що камера, яку студент використовував для зйомки, важила більше 4 кілограмів.

Ролик став "вірусним" у мережі і назбирав купу коментарів і репостів. Більшість людей вважають, що саме оператор є справжнім переможцем забігу.

У коментарях назвали оператора переможцем забігу. Джерело: Twitter TRT World

Один з користувачів відзначив, що герою відео слід змінити професію, а інший зізнався, що хотів би подивитися на результати зйомки, оскільки не впевнений в її якості.