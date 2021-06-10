На тестах помітили загадковий корейський кросовер

Точної інформації про автомобіль поки немає, повідомляє Автоцентр.

Автовиробники не перестають розробляти нові моделі, щоб задовольнити потреби навіть найвимогливіших клієнтів. Перш ніж презентувати новинку, її довго тестують, перевіряючи працездатність вузлів і агрегатів. Саме під час випробувань їх і підловлюють всюдисущі Фотошпигуни, даючи можливість автомобілістам вперше поглянути на модель.

Днями в поле зору шпигунів потрапив ще один закамуфльований прототип. Знімки опублікували на порталі The Korean Car Blog. Експерти не змогли точно визначити, що це за модель, так як у тестового авто немає навіть задніх ліхтарів. Вони лише заявили, що новинка вийде по маркою Hyundai або Kia. Звичайно, не обійшлося без ряду припущень.

Експерти висловили думку, що це нове покоління кросовера Hyundai Santa Fe. Новий Sportage тільки змінив покоління, та й спійманий шпигунами прототип помітно більшими. Ймовірно, модель отримає три ряди сидінь і зможе вмістити до семи пасажирів. Швидше за все, найближчим часом з'явиться нова інформація про машину разом з черговими шпигунськими знімками.