Усик нарвався на гнів Укрзалізниці

Український боксер-професіонал Олександр Усик нарвався на критику "Укрзалізниці". Про це iнформує прес-служба організації в facebook, повідомляє Телеграф.

Гнів залізничників викликала фотографія, яку іменитий боксер розмістив у себе в Сторіс в Instagram. На знімку непереможний супертяж присів на рейки, чим порушив правила безпеки на залізно-дорожніх шляхах. Примітно, що фото було зроблено на жвавій лінії.