Bloomberg прогнозує повний перехід на електромобілі

Нові прогнози від Bloomberg – продажі автомобілів з нульовим рівнем викидів в ЄС мають сягнути 58% вже до 2030 року і 100% до 2040 року, повідомляє 24 Канал.

Ще рік тому аналітики Bloomberg прогнозували 58% продажів електромобілів у 2040 році. Але минулий рік, схоже, значно прискорив події. Вже 15 країн та 31 місто/регіон оголосили про поетапну відмову від автомобілів з ДВЗ. А вартість літій-іонних акумуляторів за рік знизилася на 13%.

Продажі електричного транспорту активно зростають завдяки політичній підтримці, зниженню вартості акумуляторів, розбудові зарядної інфраструктури, розширенню модельного ряду від автовиробників.

За сценарієм економічного переходу від Bloomberg, розвиток електромобільності головним чином зумовлений економічними тенденціями та ринковими силами, без урахування нових політичних заходів для стимулювання галузі. За таким прогнозом, продажі легкових автомобілів на батарейках до 2040 року досягнуть 70%.

Але попри швидке зростання обсягів продажів електромобілів, більшість країн все ще не встигають довести до нуля викиди в секторі автомобільного транспорту до середини століття.

Сценарій NetZero передбачає цільові показники для повної відмови від класичних двигунів до 2050 року. І за таким прогнозом, вже до 2030 року 58% продажів нових легкових автомобілів мають складати автомобілі з нетрадиційним приводом. А у 2040 році кожен проданий автомобіль має бути повністю електричним.

Така картина розвитку своя для кожного сегменту. Наприклад, автобуси, двоколісні та триколісні машини майже досягнуть мети до 2050 року, навіть за сценарієм економічного переходу. Легкові та легкі комерційні автомобілі мають позитивну тенденцію росту, але все одно потребуватимуть додаткової політики підтримки.

Останні транспортні засоби з ДВЗ повинні зійти з конвеєра приблизно у 2035 році, і навіть це вимагатиме дострокової відмови від них у 2040-х роках.