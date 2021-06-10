Банки підвищили ставки для населення: скільки "коштує" кредит

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2021 року в національній валюті становили 34,1% річних, повідомляє РБК-Украина.

У порівнянні з квітнем ставки зросли на 0,1 в.п.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 2,5 в.п. до 5,2% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за травень не змінилися - 8,8% річних, за валютними знизилися на 0,1 в.п. до 4,8% річних.

Кредитний портфель банків за травень 2021 рік виріс на 0,1% до 971 млрд грн, в т.ч. населення виріс на 2,4% до 213 млрд грн, підприємств скоротився на 0,6% до 747 млрд грн.