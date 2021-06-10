Geely представила своє нове "обличчя"

Китайський бренд продемонстрував новий концепт Geely Vision Starbust, повідомляє InsideEVs.

Один з визнаних лідерів китайського ринку - компанія Geely, продемонструвала концептуальний Geely Vision Starbust, який наочно показує як зміниться філософія дизайну бренду, пише cnevpost.com.

Екстер'єр концепту демонструє в якому ключі будуть розвиватися нові моделі китайського бренду. Відзначимо, що було прийнято рішення не розвивати попередні концепції дизайну, а мало не почати з нуля, тим самим Geely знову радикально змінить обличчя.

В інтер'єрі все прикрашено декоративним підсвічуванням, яка, швидше за все, може міняти кольори, підлаштовуючись під водія. Мультируль має спортивні риси, але нічим особливим не виділяється. Як не виділяється і величезний планшет, який грає роль віртуальної панелі приладів і зустрічається на пристойній частини сучасних електромобілів.

Варто сказати, що не всі фішки від Vision Starbust перейдуть до серійним автомобілям. Повною мірою це відноситься до дверей-метеликам, дивним смугах навколо коліс і футуристичной світлотехніки.

Більш того, Vision Starbust в цілому не отримає серійного втілення, він всього лише провісник майбутнього марки, а риси його стилістики перейдуть до нових моделей протягом року. Зрозуміло ми будемо чекати нові електромобілі з цим дизайном.

Цікаво, що ще 6 червня в дизайнерському центрі Geely China, що знаходиться в Шанхаї, продемонстрували новий бренд G Family. Він являє собою своєрідний клуб для обміну творчістю. Зрозуміло, що основною темою стане автомобільний дизайн.

Клуб G Family буде управлятися самими користувачами, і, за словами представників Geely, саме вони визначатимуть майбутній дизайн марки.