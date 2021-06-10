Названі найпопулярніші нові кросовери в Україні

Toyota RAV4, KIA Sportage та Renault Duster стали найпопулярнішими новими кросоверами в Україні у травні 2021 року. Минулого місяця першу реєстрацію пройшли 471, 411 і 315 одиниць вище зазначених моделей відповідно, повідомляє Обозреватель.

Ще у квітні Sportage був найпопулярнішим кросовером, але у травні його змістив RAV4. Також трохи менше почали купувати Toyota Land Cruiser Prado (опустилася на 7 позицій), Ford Kuga (-10 позицій), Nissan X-Trail (-5) та Chery Tiggo 4 (-5). Про це повідомили на auto . ria.

Водночас популярнішими у травні стали Mazda CX-5 (+7 позицій), Skoda Karoq (+7), Mitsubishi Outlander (+7), Toyota Highlander (+6) та Hyundai Tucson (+5).

ТОП-10 найпопулярніших нових кросоверів в Україні. Джерело: auto.ria

Загалом у травні продали 5,7 тисяч кросоверів при загальному обсягу ринку нових авто 8,4 тисячі. Відповідно машини цього сегменту зайняли 67,5% ринку, хоча взимку цей показник був на рівні 70%. Можливо це пов’язано із приходом тепла і не такою великою потребою купляти позашляховик.

Минулого місяця українці придбали 60,2% бензинових моделей, 26,3% – дизельних, 11,3% – гібридні, а решта – електричні або оснащені ГБО.

Найдоступнішим новим кросовером є Chery Tiggo 2, який коштує 10 400 доларів. Він також є найдешевшим кросовером з автоматичною коробкою передач з ціною 13 500 доларів.