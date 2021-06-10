Су-57 назвали найгіршим в світі винищувачем п'ятого покоління

В даний час в світі існує чотири діючих стелс-винищувача - американські F-22 Raptor і F-35 Lightning II, китайський J-20 і російський Су-57, пише ветеран Корпусу морської піхоти США Алекс Холлінгс (Alex Hollings) в блозі Sandboxx, повідомляє Лента.Ру.

Кращими літаками п'ятого покоління автор називає американські, гіршим - російський.

Оглядач запевняє, що після того, як J-20 отримає нові двигуни, за своїми можливостями він наблизиться до F-22 Raptor. На його думку, F-35 Lightning II, будучи не настільки маневреним і далекобійним, як J-20 і F-22 Raptor, являє собою «неймовірно хитрий літаючий суперкомп'ютер».

"Російський Су-57 широко відомий як найменш непомітний серед літаків п'ятого покоління, однак винищувач - це не тільки ефективна площа розсіювання", - пише автор.

Холлінгс пише, що порівняння чотирьох діючих винищувачів п'ятого покоління

"Лоб в лоб» не можна вважати справедливим, оскільки кожен з даних літаків створювався для вирішення певних завдань і застосування в рамках конкретної стратегії. І все ж автор пише, що «Су-57 може бути гіршим винищувачем п'ятого покоління на планеті». «Але це зовсім не чинить його поганим винищувачем ", - запевняє оглядач.

Серед проблем, які супроводжували Су-57, автор називає, зокрема, розпад СРСР, який призвів до того, що перший винищувач п'ятого покоління - F-22 Raptor - з'явився в США, а не Росії, і припинення співпраці з Індією, яка залишилася незадоволена стелс-характеристиками Су-57.

Відправлення російських літаків п'ятого покоління в Сирію в публікації зв'язується з отриманням «корми для заголовків і декількох рекламних фотографій».

Автор нагадує, що перший Су-57, який Міноборони Росії мало прийняти на озброєння, розбився в грудні 2019 року, що стало «величезним ударом по крихкій репутації Росії як світової військової держави».

Серед інших проблем, з якими стикається розробка Су-57, оглядач називає відсутність на діючих літаках двигуна другого етапу, а також західні санкції, введені відносно Росії, які нібито не дозволили встановити на винищувач сучасну авіоніку.

Проте, пише Холлінгс, Су-57 залишається самим маневреним винищувачем п'ятого покоління, а по розвивається крейсерській швидкості поступається лише F-22 Raptor.

"Су-57 може і не стати лідером серед винищувачів-невидимок, але в цьому немає необхідності, щоб становити загрозу", - підсумовує автор.

У серпні 2020 року аналітики Райан Бауер і Пітер Вілсон в статті для американської дослідницької організації RAND оголосили Су-57 винищувачем четвертого покоління, який зіткнувся з «численними проблемами і невдачами».

У липні того ж року в публікації китайського порталу Global Times винищувачами п'ятого покоління називалися американські F-22 Raptor і F-35 Lightning II, а також китайський J-20, але не російський Су-57. Ориентируемое на міжнародну громадськість видання, яке курирує Центральний комітет Комуністичної партії Китаю, призводило думку заступника директора з науки і технологій корпорації Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вейя.