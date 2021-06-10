Естонія ввела в дію COVID-сертифікати

Загальноєвропейські електронні COVID-сертифікати з четверга вводяться в дію в Естонії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сертифікати відповідають загальноєвропейським стандартам і дозволяють оформляти свідоцтва не тільки про вакцинацію, а й про негативний тест на COVID-19 і перенесене захворювання", - повідомило міністерство соціальних справ.

Захищені від підробки посвідчення дозволять вільніше переміщатися в межах ЄС після того, як з 1 липня запрацює в повному обсязі система їх взаємного визнання.

"Від COVID-19 частково або повністю вакциновані понад півмільйона жителів Естонії (з 1,3 млн населення країни - прим. ред.), і це число зростає на десятки тисяч щотижня. Серед нас понад 100 тисяч тих, хто перехворів на COVID-19. Нові посвідчення дадуть можливість спростити подорожі та зробити їх безпечніше, а також брати участь у великих заходах в Естонії", – прокоментував міністр здоров'я і праці Танел Кийк (Tanel Kiik).

У міністерстві соціальних справ відзначили, що COVID-сертифікат не є паспортом або проїзним документом, а його наявність не є обов'язковою умовою перетину кордону. Разом з тим він допоможе забезпечити звільнення від наявних у країні призначення обмежень, в тому числі вимог самоізоляції.