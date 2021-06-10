ОАЕ виводять на ринок свою криптовалюту

Об'єднані Арабські Емірати планують до 2030 року подвоїти ВВП країни за рахунок криптовалюти і блокчейну. У регіоні вже з'являються великі криптопроєкти. Один з них – DeFi Arabic Cash, повідомляє Сегодня.

Arabic Cash спрямований на залучення нових інвестицій в цифрову економіку Еміратів. З виходом буде представлена опція DeFi позик і депозитів з 35,6% річних за стейкінг монети ABIC.

За словами Павла Дурова, який сам розробляє криптовалюту Gram на основі блокчейн-платформи TON, проєкт технічно готовий і вже наприкінці червня виходить на публічні торги з лістингом на децентралізованій біржі DEX PancakeSwap.

Нині проходить фінальний раунд Private Sale (тобто продаж за приватними угодами). Токени ABIC за ціною 0,09 долара можна придбати на офіційному сайті через Metamask або Trust Wallet