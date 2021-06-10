Елізабет Херлі - 55: найспекотніші знімки голлівудської актриси

10 червня британській актрисі, фотомоделі, продюсеру Елізабет Херлі виповнилося 55 років. Ця жінка підкорила світ не тільки своєю неймовірною красою і харизмою, а й талантом, повідомляє УНИАН.

Її дебют в кіно відбувся в 1987 році у фільмі Брюса Бересфорда "Арія". А ось голлівудським дебютом Херлі став фільм "Пасажир 57" (1992) з Уеслі Снайпсом в головній ролі. Однією з найбільш вдалих і відомих її робіт залишається роль привабливого диявола у фільмі "Засліплений бажаннями" (2000).

У 1994 році Елізабет разом з Х'ю Грантом, з яким вона перебувала у стосунках з 1987 по 2000 року, заснувала кінокомпанію Simian Films. Їх першим спільним проектом став медичний трилер "Крайні заходи" (1996) із зірковим акторським складом: C Х'ю Грантом, Джином Хекменом і Сарою Джесікою Паркер. Над цим фільмом Херлі працювала в якості продюсера. Відтоді вона представила світу ще кілька успішних робіт як продюсер.

instagram.com/elizabethhurley1

instagram.com/elizabethhurley1