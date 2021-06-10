Прикордонники відмовляють у в'їзді до України вакцинованим "Супутником V"

Прикордонники відмовляють у в'їзді до України вакцинованим "Супутником V"

Прикордонники не пропускають в Україну вакцинованих російським препаратом "Спутник V". Ця вакцина не передбачена переліком Всесвітньої організації охорони здоров'я, заявили в ﻿Держприкордонслужбі України, повідомляє РБК-Україна.

За останні дні в Україну намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Супутник V".

"Наголошуємо, такий документ не дає права на в’їзд в Україну, оскільки дана вакцина не включена до переліку ВООЗ", – інформують прикордонники.

Які документи потрібні для в'їзду в Україну?

Іноземцям та особам без громадянства (у тому числі власникам посвідки на тимчасове проживання в Україні), окрім обов'язкового поліса страхування від COVID-19, потрібно мати:

  • або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту (не більш як за 72 години до перетину кордону);
  • або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, які входять до переліку дозволених. Документ має бути англійською мовою або містити переклад.

Вакцини, включені до переліку ВООЗ:

  • BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) виробництва Pfizer/BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою Comirnaty);
  • AZD1222 виробництва AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою AstraZeneca);
  • Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою Covishield);
  • Ad26.COV2.S виробництва Janssen;
  • mRNA-1273 виробництва Moderna;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm/BIBP;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою CoronaVac).

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