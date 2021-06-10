4 простих способи, як перевірити щитовидну залозу самостійно

Щитоподібна залоза - це ендокринний орган у формі метелика, розташований нижче гортані: між кадиком і грудною кліткою. Вихід її з ладу загрожує серйозними наслідками з боку роботи всіх систем і органів, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Добре збалансований раціон має вирішальне значення для здоров'я щитоподібної залози. Прояв уваги до мікробів кишківника більш важливо, ніж здається більшості людей. Важливе значення має вилучення з раціону продуктів, що викликають проблеми з травленням. Крім того, для оптимізації здоров'я щитоподібної залози слід також розглянути приймання високоякісного пробіотика. Зосередження уваги на харчуванні та забезпечення організму всіма необхідними вітамінами й мінералами за допомогою дієти та добавок може допомогти оптимізувати здоров'я щитоподібної залози. Перш ніж вносити будь-які зміни в поточні процедури лікування щитоподібної залози, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Про те, як самостійно протестувати функціональність щитоподібної залози в домашніх умовах, дивіться далі більш детально в відео.