Міський голова Рівного гостро висловився про ромів

Міський голова Рівного Олександр Третяк в ефірі "Радіо трек" заявив про нахабства ромів і запропонував вивезти їх в Закарпаття.

Про це повідомляє Telegram-канал Україна Зараз.

За його словами, дуже складно стримувати емоції, кажучи про ситуацію з ромами в місті.

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх спакуємо в автобус і вивеземо в їх рідне Закарпаття", - заявив Третяк.

Також планується запустити муніципальну варту, яка б стежила за ромами.