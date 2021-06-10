Facebook дозволить більшості співробітників працювати вдома

СЕО Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія дозволить працювати з дому всім співробітникам, які можуть виконувати свої завдання віддалено, повідомляє УНІАН.

Про це Цукерберг оголосив у записці для співробітників, у якій виклав плани компанії зі створення гібридного офісу і віддаленої установки.

"За останній рік ми дізналися, що хорошу роботу можна виконувати де завгодно, і я ще більш оптимістичний щодо можливості масштабної віддаленої роботи, особливо в міру того, як технології відеозв'язку і віртуальної реальності продовжують поліпшуватися" , — написав Цукерберг.

Співробітників, які хочуть працювати в офісі попросять приходити як мінімум на половину робочих днів. Також Facebook планує організовувати регулярні особисті зустрічі для офісних і віддалених співробітників "щоб підтримувати відносини".

Крім того, співробітники зможуть запитувати віддалену роботу в інших країнах. Зокрема, компанія дозволить співробітникам з США запитувати віддалену роботу в Канаді, а співробітникам в Європі — запитувати віддалену роботу в Британії, повідомив виданню представник Facebook.