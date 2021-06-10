Кредиторам будет сложнее собирать долги

Должники-юрлица не будут платить судебные сборы за инициирование процедуры банкротства. В то же время, кредиторам станет намного дольше и сложнее возвращать свои деньги, которые они вложили в предприятие-банкрота, повідомляє UBR.

Эти и другие важные изменения были прописаны в принятых в первом чтении двух законопроектах – №4220 и №4409.

Отметим, что уже более полутора лет в нашей стране действует Кодекс Украины по процедуре банкротства (КУПБ).

Однако все это время бизнесу и судам мешали законодательные коллизии этого документа, а также несоответствия его некоторых статей и понятий с другими нормативно-правовыми актами.

Без сбора и со сменой понятий

Теперь, согласно этим документам, многие проблемные вопросы решаются.

Как заметил старший юрист ЮФ "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Назарий Адамчук, отмена уплаты судебного сбора является очень важным моментом для предприятий-банкротов, которые и так находятся в очень сложном финансовом положении.

По его словам, в среднем судебный сбор по инициированию процедуры банкротства составляет до 23 000 грн.

В вышеуказанных документах также существенно меняются и правила рассмотрения дел после подачи заявлений юрлицом-должником, что, в свою очередь, значительно усложняет взыскание средств кредитором с таких должников.

Предлагается заменить название процессуальной нормы о признании недействительными действий должника с "постановления" на "решение".

С одной стороны, это снимает разночтения между КУПБ и другими нормативно-правовыми актами.

С другой же, как отмечает Назарий Адамчук, это будет означать, что теперь кредиторы не смогут решать вопросы по возвращению долгов фактически сразу после судебного постановления (сейчас набирает законную силу после оглашения).

Это можно будет сделать лишь после апелляционного обжалования документа должником. Разумеется, период возращения долгов значительно увеличивается во времени.

Одной из "хронических болезней" процедуры банкротства в Украине являются сроки осуществления производства, ведь они продолжаются на протяжении многих лет.

"Достаточно часто дела о банкротстве затягиваются из-за злоупотребления участниками своих прав на апелляционное или кассационное обжалование судебных решений и, как следствие, направления материалов дела о банкротстве в суд высшей инстанции. Из-за этого суд первой инстанции не может рассмотреть дело о банкротстве" , – добавляет Адамчук.

Обанкротить госпредприятия нельзя

В то же время глава правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максим Тютюнников считает, что главным плюсом данных инициатив является замена нормы "юрлица-казенные предприятия" на "казенные предприятия и бюджетные организации".

Казенные предприятия – это структуры, созданные по решению Кабмина, и основным потребителем товаров и услуг которых является государство.

Согласно предложенным новациям, кредиторы не смогут банкротить не только учреждения и предприятия, которые являются сугубо казенными, но также и учреждения бюджетной сферы.

К последним относятся высшие органы государственной законодательной и исполнительной власти, министерства и ведомства, местные органы госвласти, государственные предприятия (которые финансируются из бюджета).

"Это позитивная норма. Ведь кредитор не сможет признать государственные или местные органы власти банкротом и таким образом парализовать их работу. Ведь они являются стратегическими для любого государства" , – отмечает юрист.

Хотя одновременно с этим Тютюнников подмечает, что конкретных примеров такого паралича органов госвласти и бюджетной сферы в украинской правовой практике он пока не знает.

Возможен ли сговор

Юристы отмечают, что существенным нововведением будут и изменения системы отбора арбитражных управляющих.

Хозяйственные суды смогут их назначать по инициативе кредитора или должника до дня начала старта Единой системы судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Как считает арбитражный управляющий адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Вадим Кизленко, это может привести к тому, что инициатор банкротства (банкрот либо кредитор) может договориться с арбитражным управляющим.

"Такие договоренности нельзя полностью исключить и в случае назначения арбитражных управляющих автоматизированной системой. Тем не менее такая процедура назначения нивелирует риски попадания на сложные дела не очень опытных арбитражных управляющих" , – подчеркивает он.

Помимо прочего, инициативой также предлагается после закрытия производства передавать имущество банкрота в собственность местной территориальной громаде (ОТГ).

Подобной практики украинское законодательство еще не знало. Так что пока юристы затрудняются ответить, насколько эта норма полезна и ка кона будет реализована на практике.

Кроме того, подчеркивает Назарий Адамчук, в КУПБ есть статья, согласно которой предусмотрены случаи, когда дело о банкротстве завершается не ликвидацией должника, а восстановлением его платежеспособности.