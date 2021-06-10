ЄС розглядає Росію тільки як учасника війни на Донбасі, – Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз розглядає Росію виключно як учасника війни на сході України, повідомляє УНІАН.

Мішель сказав про це на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн з нагоди участі керівництва Євросоюзу у саміті "Великої сімки", який розпочинається завтра.

"Росія буде однією з головних тем. Партнери G7 мають єдину думку про руйнівні дії РФ. ЄС засуджує незаконні, провокативні та руйнівні дії Росії проти ЄС, його країн-членів та за межами ЄС", – наголосив Мішель.

Він нагадав, що цього тижня під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним висловив позицію Євросоюзу щодо збройного конфлікту на сході України.

"Я повторюю, що ми сприймаємо Росію як сторону конфлікту, а не як посередника. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію Росією Криму", – заявив Мішель.

Саміт лідерів країн "Великої сімки" відбудеться в містечку Карбіс Бей в графстві Корнуолл на південному заході Англії 11-13 червня.